货币 / TNK
TNK: Teekay Tankers Ltd
54.37 USD 1.61 (2.88%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TNK汇率已更改-2.88%。当日，交易品种以低点54.04和高点55.16进行交易。
关注Teekay Tankers Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNK新闻
- Teekay Tankers (TNK) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Teekay Tankers (TNK) Soars 7.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Teekay Tankers (TNK) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Teekay Tankers Is Sitting On $650M Cash And Is Trading Below NAV (NYSE:TNK)
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Earnings call transcript: Teekay Tankers Q2 2025 results miss expectations
- Is Teekay Tankers (TNK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Teekay Tankers (TNK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Teekay Tankers declares $0.25 per share quarterly dividend
- Teekay Tankers (TNK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Teekay Tankers (TNK) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Why Teekay Tankers (TNK) Dipped More Than Broader Market Today
- Teekay Tankers stock price target lowered to $41 by BofA Securities
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- Teekay Tankers Undervalued As Spot Contract Rates Increase (NYSE:TNK)
- President Trump's China Tariff Cuts Revive Shipping Sector, But Uncertainty Remains
- Trump Tariffs: Shipping Stocks Jump On U.S.-China Trade Deal. Uncertainty Remains.
- Trump Trade War: Shipping Giant Changes Outlook; Outlines Scenarios For U.S.-China Trade Talks
- Top 2 Energy Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Teekay Tankers (NYSE:TNK), Frontline (NYSE:FRO)
- Teekay Corporation: Debt Free Crude Tanker Exposure At A Discount - Buy (NYSE:TK)
- Teekay Is Not A ‘Dhando’ Bet At Current Prices (NYSE:TNK)
- Tanker Stocks Surge on Trump’s Pledge to Tighten Curbs on Iran
日范围
54.04 55.16
年范围
33.35 62.45
- 前一天收盘价
- 55.98
- 开盘价
- 55.16
- 卖价
- 54.37
- 买价
- 54.67
- 最低价
- 54.04
- 最高价
- 55.16
- 交易量
- 995
- 日变化
- -2.88%
- 月变化
- 10.64%
- 6个月变化
- 41.11%
- 年变化
- -5.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值