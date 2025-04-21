- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
TLK fiyatı bugün 8.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.53 ve Yüksek fiyatı olarak 19.60 aralığında işlem gördü.
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLK haberleri
- Why Crown Holdings Shares Are Trading Higher By Around 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Telekomunikasi Indonesia: Favorable Takeaways From Investor Events (NYSE:TLK)
- Telkom Indonesia B ADR earnings beat by $51.79, revenue fell short of estimates
- Telekomunikasi Indonesia Is Likely To Bounce Back (NYSE:TLK)
- Telekomunikasi Indonesia: Buyback Program And ARPU Growth Are Positive Signals (NYSE:TLK)
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Sıkça sorulan sorular
TLK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hisse senedi 19.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.53 - 19.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 122 değerine ulaştı. TLK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hisse senedi temettü ödüyor mu?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hisse senedi şu anda 19.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.76% ve USD değerlerini izler. TLK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TLK hisse senedi nasıl alınır?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hisselerini şu anki 19.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.58 ve Ask 19.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 122 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TLK fiyat hareketlerini takip edin.
TLK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 13.15 - 20.98 ve mevcut fiyatı 19.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.58 veya Ask 19.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.76% ve 6 aylık değişim oranı 25.35% değerlerini karşılaştırır. TLK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK hisse senedi yıllık olarak 20.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 13.15 - 20.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk performansını takip edin.
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 13.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 13.15 - 20.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TLK fiyat hareketlerini izleyin.
TLK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 18.08 ve yıllık değişim oranı 11.76% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 18.08
- Açılış
- 19.56
- Satış
- 19.58
- Alış
- 19.88
- Düşük
- 19.53
- Yüksek
- 19.60
- Hacim
- 122
- Günlük değişim
- 8.30%
- Aylık değişim
- 4.76%
- 6 aylık değişim
- 25.35%
- Yıllık değişim
- 11.76%