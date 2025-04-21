- Aperçu
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Le taux de change de TLK a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.95 et à un maximum de 18.18.
Suivez la dynamique PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TLK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TLK aujourd'hui ?
L'action PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk est cotée à 18.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 17.95 - 18.18, a clôturé hier à 17.93 et son volume d'échange a atteint 908. Le graphique en temps réel du cours de TLK présente ces mises à jour.
L'action PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk verse-t-elle des dividendes ?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk est actuellement valorisé à 18.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TLK.
Comment acheter des actions TLK ?
Vous pouvez acheter des actions PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk au cours actuel de 18.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.08 ou de 18.38, le 908 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TLK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TLK ?
Investir dans PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.15 - 20.98 et le prix actuel 18.08. Beaucoup comparent -3.26% et 15.75% avant de passer des ordres à 18.08 ou 18.38. Consultez le graphique du cours de TLK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK ?
Le cours le plus élevé de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK l'année dernière était 20.98. Au cours de 13.15 - 20.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK ?
Le cours le plus bas de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) sur l'année a été 13.15. Sa comparaison avec 18.08 et 13.15 - 20.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TLK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TLK a-t-elle été divisée ?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.93 et 3.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.93
- Ouverture
- 18.04
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Plus Bas
- 17.95
- Plus Haut
- 18.18
- Volume
- 908
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- -3.26%
- Changement à 6 Mois
- 15.75%
- Changement Annuel
- 3.20%