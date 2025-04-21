- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
El tipo de cambio de TLK de hoy ha cambiado un 8.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.48, mientras que el máximo ha alcanzado 19.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLK News
- Acciones de Crown Holdings (CCK) suben un 9%; Aquí están 20 acciones que se mueven en el premercado | Benzinga España
- Why Crown Holdings Shares Are Trading Higher By Around 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Telekomunikasi Indonesia: Favorable Takeaways From Investor Events (NYSE:TLK)
- Telkom Indonesia B ADR earnings beat by $51.79, revenue fell short of estimates
- Telekomunikasi Indonesia Is Likely To Bounce Back (NYSE:TLK)
- Telekomunikasi Indonesia: Buyback Program And ARPU Growth Are Positive Signals (NYSE:TLK)
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TLK hoy?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) se evalúa hoy en 19.55. El instrumento se negocia dentro de 19.48 - 19.66; el cierre de ayer ha sido 18.08 y el volumen comercial ha alcanzado 1546. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TLK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk se evalúa actualmente en 19.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.59% y USD. Monitoree los movimientos de TLK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TLK?
Puede comprar acciones de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) al precio actual de 19.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.55 o 19.85, mientras que 1546 y 0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TLK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TLK?
Invertir en PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk implica tener en cuenta el rango anual 13.15 - 20.98 y el precio actual 19.55. Muchos comparan 4.60% y 25.16% antes de colocar órdenes en 19.55 o 19.85. Estudie los cambios diarios de precios de TLK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
El precio más alto de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) en el último año ha sido 20.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.15 - 20.98, una comparación con 18.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
El precio más bajo de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) para el año ha sido 13.15. La comparación con los actuales 19.55 y 13.15 - 20.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TLK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TLK?
En el pasado, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.08 y 11.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.08
- Open
- 19.54
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Low
- 19.48
- High
- 19.66
- Volumen
- 1.546 K
- Cambio diario
- 8.13%
- Cambio mensual
- 4.60%
- Cambio a 6 meses
- 25.16%
- Cambio anual
- 11.59%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%