TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
A taxa do TLK para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.95 e o mais alto foi 18.18.
Veja a dinâmica do par de moedas PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TLK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TLK hoje?
Hoje PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) está avaliado em 18.08. O instrumento é negociado dentro de 17.95 - 18.18, o fechamento de ontem foi 17.93, e o volume de negociação atingiu 908. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TLK em tempo real.
As ações de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk pagam dividendos?
Atualmente PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk está avaliado em 18.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.20% e USD. Monitore os movimentos de TLK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TLK?
Você pode comprar ações de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) pelo preço atual 18.08. Ordens geralmente são executadas perto de 18.08 ou 18.38, enquanto 908 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TLK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TLK?
Investir em PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk envolve considerar a faixa anual 13.15 - 20.98 e o preço atual 18.08. Muitos comparam -3.26% e 15.75% antes de enviar ordens em 18.08 ou 18.38. Estude as mudanças diárias de preço de TLK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
O maior preço de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) no último ano foi 20.98. As ações oscilaram bastante dentro de 13.15 - 20.98, e a comparação com 17.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
O menor preço de PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) no ano foi 13.15. A comparação com o preço atual 18.08 e 13.15 - 20.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TLK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TLK?
No passado PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.93 e 3.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.93
- Open
- 18.04
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Low
- 17.95
- High
- 18.18
- Volume
- 908
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- -3.26%
- Mudança de 6 meses
- 15.75%
- Mudança anual
- 3.20%