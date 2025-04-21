- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Il tasso di cambio TLK ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.95 e ad un massimo di 18.18.
Segui le dinamiche di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLK News
- Why Crown Holdings Shares Are Trading Higher By Around 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Telekomunikasi Indonesia: Favorable Takeaways From Investor Events (NYSE:TLK)
- Telkom Indonesia B ADR earnings beat by $51.79, revenue fell short of estimates
- Telekomunikasi Indonesia Is Likely To Bounce Back (NYSE:TLK)
- Telekomunikasi Indonesia: Buyback Program And ARPU Growth Are Positive Signals (NYSE:TLK)
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TLK oggi?
Oggi le azioni PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sono prezzate a 18.08. Viene scambiato all'interno di 17.95 - 18.18, la chiusura di ieri è stata 17.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 908. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TLK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk pagano dividendi?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk è attualmente valutato a 18.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TLK.
Come acquistare azioni TLK?
Puoi acquistare azioni PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk al prezzo attuale di 18.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.08 o 18.38, mentre 908 e 0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TLK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TLK?
Investire in PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk implica considerare l'intervallo annuale 13.15 - 20.98 e il prezzo attuale 18.08. Molti confrontano -3.26% e 15.75% prima di effettuare ordini su 18.08 o 18.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TLK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Il prezzo massimo di PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK nell'ultimo anno è stato 20.98. All'interno di 13.15 - 20.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Il prezzo più basso di PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) nel corso dell'anno è stato 13.15. Confrontandolo con gli attuali 18.08 e 13.15 - 20.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TLK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TLK?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.93 e 3.20%.
- Chiusura Precedente
- 17.93
- Apertura
- 18.04
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Minimo
- 17.95
- Massimo
- 18.18
- Volume
- 908
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- -3.26%
- Variazione Semestrale
- 15.75%
- Variazione Annuale
- 3.20%