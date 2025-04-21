- Übersicht
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Der Wechselkurs von TLK hat sich für heute um 8.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.48 bis zu einem Hoch von 19.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TLK heute?
Die Aktie von PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) notiert heute bei 19.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.48 - 19.66 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.08 und das Handelsvolumen erreichte 1546. Das Live-Chart von TLK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TLK Dividenden?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk wird derzeit mit 19.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TLK zu verfolgen.
Wie kaufe ich TLK-Aktien?
Sie können Aktien von PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) zum aktuellen Kurs von 19.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.55 oder 19.85 platziert, während 1546 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TLK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TLK-Aktien?
Bei einer Investition in PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk müssen die jährliche Spanne 13.15 - 20.98 und der aktuelle Kurs 19.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.60% und 25.16%, bevor sie Orders zu 19.55 oder 19.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TLK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Der höchste Kurs von PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) im vergangenen Jahr lag bei 20.98. Innerhalb von 13.15 - 20.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Der niedrigste Kurs von PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) im Laufe des Jahres betrug 13.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.55 und der Spanne 13.15 - 20.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TLK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TLK statt?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.08 und 11.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.08
- Eröffnung
- 19.54
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Tief
- 19.48
- Hoch
- 19.66
- Volumen
- 1.546 K
- Tagesänderung
- 8.13%
- Monatsänderung
- 4.60%
- 6-Monatsänderung
- 25.16%
- Jahresänderung
- 11.59%
