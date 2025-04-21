- Обзор рынка
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Курс TLK за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.95, а максимальная — 18.18.
Следите за динамикой PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLK сегодня?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) сегодня оценивается на уровне 18.08. Инструмент торгуется в пределах 17.95 - 18.18, вчерашнее закрытие составило 17.93, а торговый объем достиг 908. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk?
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk в настоящее время оценивается в 18.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.20% и USD. Отслеживайте движения TLK на графике в реальном времени.
Как купить акции TLK?
Вы можете купить акции PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) по текущей цене 18.08. Ордера обычно размещаются около 18.08 или 18.38, тогда как 908 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLK?
Инвестирование в PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk предполагает учет годового диапазона 13.15 - 20.98 и текущей цены 18.08. Многие сравнивают -3.26% и 15.75% перед размещением ордеров на 18.08 или 18.38. Изучайте ежедневные изменения цены TLK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Самая высокая цена PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) за последний год составила 20.98. Акции заметно колебались в пределах 13.15 - 20.98, сравнение с 17.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK?
Самая низкая цена PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TLK) за год составила 13.15. Сравнение с текущими 18.08 и 13.15 - 20.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLK?
В прошлом PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.93 и 3.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.93
- Open
- 18.04
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Low
- 17.95
- High
- 18.18
- Объем
- 908
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -3.26%
- 6-месячное изменение
- 15.75%
- Годовое изменение
- 3.20%