报价部分
货币 / TLK
回到股票

TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

18.08 USD 0.15 (0.84%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TLK汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点17.95和高点18.18进行交易。

关注PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLK新闻

常见问题解答

TLK股票今天的价格是多少？

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票今天的定价为18.08。它在17.95 - 18.18范围内交易，昨天的收盘价为17.93，交易量达到908。TLK的实时价格图表显示了这些更新。

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票是否支付股息？

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk目前的价值为18.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.20%和USD。实时查看图表以跟踪TLK走势。

如何购买TLK股票？

您可以以18.08的当前价格购买PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票。订单通常设置在18.08或18.38附近，而908和0.22%显示市场活动。立即关注TLK的实时图表更新。

如何投资TLK股票？

投资PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk需要考虑年度范围13.15 - 20.98和当前价格18.08。许多人在以18.08或18.38下订单之前，会比较-3.26%和。实时查看TLK价格图表，了解每日变化。

PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK的最高价格是20.98。在13.15 - 20.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk的绩效。

PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK股票的最低价格是多少？

PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK（TLK）的最低价格为13.15。将其与当前的18.08和13.15 - 20.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLK股票是什么时候拆分的？

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.93和3.20%中可见。

日范围
17.95 18.18
年范围
13.15 20.98
前一天收盘价
17.93
开盘价
18.04
卖价
18.08
买价
18.38
最低价
17.95
最高价
18.18
交易量
908
日变化
0.84%
月变化
-3.26%
6个月变化
15.75%
年变化
3.20%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值