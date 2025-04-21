TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
今日TLK汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点17.95和高点18.18进行交易。
关注PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TLK新闻
常见问题解答
TLK股票今天的价格是多少？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票今天的定价为18.08。它在17.95 - 18.18范围内交易，昨天的收盘价为17.93，交易量达到908。TLK的实时价格图表显示了这些更新。
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票是否支付股息？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk目前的价值为18.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.20%和USD。实时查看图表以跟踪TLK走势。
如何购买TLK股票？
您可以以18.08的当前价格购买PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk股票。订单通常设置在18.08或18.38附近，而908和0.22%显示市场活动。立即关注TLK的实时图表更新。
如何投资TLK股票？
投资PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk需要考虑年度范围13.15 - 20.98和当前价格18.08。许多人在以18.08或18.38下订单之前，会比较-3.26%和。实时查看TLK价格图表，了解每日变化。
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK的最高价格是20.98。在13.15 - 20.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk的绩效。
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK股票的最低价格是多少？
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK（TLK）的最低价格为13.15。将其与当前的18.08和13.15 - 20.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TLK股票是什么时候拆分的？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.93和3.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.93
- 开盘价
- 18.04
- 卖价
- 18.08
- 买价
- 18.38
- 最低价
- 17.95
- 最高价
- 18.18
- 交易量
- 908
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- -3.26%
- 6个月变化
- 15.75%
- 年变化
- 3.20%