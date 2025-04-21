- 概要
TLK: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
TLKの今日の為替レートは、8.13%変化しました。日中、通貨は1あたり19.48の安値と19.66の高値で取引されました。
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TLK News
よくあるご質問
TLK株の現在の価格は？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkの株価は本日19.55です。19.48 - 19.66内で取引され、前日の終値は18.08、取引量は1546に達しました。TLKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkの株は配当を出しますか？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkの現在の価格は19.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.59%やUSDにも注目します。TLKの動きはライブチャートで確認できます。
TLK株を買う方法は？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkの株は現在19.55で購入可能です。注文は通常19.55または19.85付近で行われ、1546や0.05%が市場の動きを示します。TLKの最新情報はライブチャートで確認できます。
TLK株に投資する方法は？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkへの投資では、年間の値幅13.15 - 20.98と現在の19.55を考慮します。注文は多くの場合19.55や19.85で行われる前に、4.60%や25.16%と比較されます。TLKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBKの株の最高値は？
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBKの過去1年の最高値は20.98でした。13.15 - 20.98内で株価は大きく変動し、18.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBKの株の最低値は？
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK(TLK)の年間最安値は13.15でした。現在の19.55や13.15 - 20.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TLKの動きはライブチャートで確認できます。
TLKの株式分割はいつ行われましたか？
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbkは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.08、11.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.08
- 始値
- 19.54
- 買値
- 19.55
- 買値
- 19.85
- 安値
- 19.48
- 高値
- 19.66
- 出来高
- 1.546 K
- 1日の変化
- 8.13%
- 1ヶ月の変化
- 4.60%
- 6ヶ月の変化
- 25.16%
- 1年の変化
- 11.59%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前