Dövizler / TKO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
201.17 USD 1.66 (0.82%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TKO fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 200.98 ve Yüksek fiyatı olarak 203.36 aralığında işlem gördü.
TKO Group Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKO haberleri
- UBS, TKO Group için hedef fiyatını 200 dolardan 235 dolara yükseltti
- TKO Group stock price target raised to $235 from $200 at UBS
- Fight.ID and UFC Expand Web3 Collaboration to Grow Global Fan Engagement
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- TKO Group Holdings hisseleri 206,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 206.72 USD
- TKO 1 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu
- TKO announces $1 billion share repurchase program
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- MMA Stock Soars As Donald Trump Jr. Joins As Strategic Advisor - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA)
- TKO’s UFC rights deal leaves limited upside now
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- This Powerful Company Just Declared a 100% Dividend Raise. Should You Buy?
- Khan Nick, TKO director, sells $1.77m in stock
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 194.79 USD
- BofA Securities initiates Paramount Skydance stock with Underperform rating
- Baird initiates TKO Group stock with Outperform rating on media deals
- TKO doubles quarterly dividend to $0.76 per share
- Why Media Billionaire John Malone Expects Tech Giants to Dominate TV - TipRanks.com
- Why Is Wall Street Bearish on Paramount Skydance Stock (PSKY)? - TipRanks.com
- Morgan Stanley lowers Paramount Skydance stock price target to $10 from $12
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Taseko Mines Q2 2025 misses revenue expectations
- TKO Group Holdings: Earnings Growth Outlook Is Very Clear (NYSE:TKO)
Günlük aralık
200.98 203.36
Yıllık aralık
114.04 212.48
- Önceki kapanış
- 202.83
- Açılış
- 203.05
- Satış
- 201.17
- Alış
- 201.47
- Düşük
- 200.98
- Yüksek
- 203.36
- Hacim
- 1.512 K
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- 5.87%
- 6 aylık değişim
- 31.77%
- Yıllık değişim
- 62.04%
21 Eylül, Pazar