TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
200.11 USD 4.38 (2.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TKO за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.87, а максимальная — 204.14.
Следите за динамикой TKO Group Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TKO
- Fight.ID and UFC Expand Web3 Collaboration to Grow Global Fan Engagement
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- Акции TKO Group Holdings достигли исторического максимума в $206,72
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 206.72 USD
- TKO объявляет о программе обратного выкупа акций на $1 млрд
- TKO announces $1 billion share repurchase program
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- MMA Stock Soars As Donald Trump Jr. Joins As Strategic Advisor - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA)
- TKO’s UFC rights deal leaves limited upside now
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- This Powerful Company Just Declared a 100% Dividend Raise. Should You Buy?
- Khan Nick, TKO director, sells $1.77m in stock
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 194.79 USD
- BofA Securities initiates Paramount Skydance stock with Underperform rating
- Baird initiates TKO Group stock with Outperform rating on media deals
- TKO doubles quarterly dividend to $0.76 per share
- Why Media Billionaire John Malone Expects Tech Giants to Dominate TV - TipRanks.com
- Why Is Wall Street Bearish on Paramount Skydance Stock (PSKY)? - TipRanks.com
- Morgan Stanley lowers Paramount Skydance stock price target to $10 from $12
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Taseko Mines Q2 2025 misses revenue expectations
- TKO Group Holdings: Earnings Growth Outlook Is Very Clear (NYSE:TKO)
- This Company Punches Above Its Weight
- Is pay-per-view dead? Jake Paul and UFC deals put the squeeze on PPV model.
Дневной диапазон
199.87 204.14
Годовой диапазон
114.04 212.48
- Предыдущее закрытие
- 204.49
- Open
- 202.72
- Bid
- 200.11
- Ask
- 200.41
- Low
- 199.87
- High
- 204.14
- Объем
- 3.454 K
- Дневное изменение
- -2.14%
- Месячное изменение
- 5.31%
- 6-месячное изменение
- 31.07%
- Годовое изменение
- 61.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.