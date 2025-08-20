КотировкиРазделы
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A

200.11 USD 4.38 (2.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TKO за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.87, а максимальная — 204.14.

Следите за динамикой TKO Group Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TKO

Дневной диапазон
199.87 204.14
Годовой диапазон
114.04 212.48
Предыдущее закрытие
204.49
Open
202.72
Bid
200.11
Ask
200.41
Low
199.87
High
204.14
Объем
3.454 K
Дневное изменение
-2.14%
Месячное изменение
5.31%
6-месячное изменение
31.07%
Годовое изменение
61.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.