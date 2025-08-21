통화 / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
201.17 USD 1.66 (0.82%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TKO 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 200.98이고 고가는 203.36이었습니다.
TKO Group Holdings Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TKO News
- TKO 그룹 목표가, UBS서 235달러로 상향
- TKO Group stock price target raised to $235 from $200 at UBS
- Fight.ID and UFC Expand Web3 Collaboration to Grow Global Fan Engagement
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- TKO 그룹 홀딩스, 사상 최고치인 206.72 USD 기록
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 206.72 USD
- TKO, 10억 달러 규모 자사주 매입 발표
- TKO announces $1 billion share repurchase program
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- MMA Stock Soars As Donald Trump Jr. Joins As Strategic Advisor - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA)
- TKO’s UFC rights deal leaves limited upside now
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- This Powerful Company Just Declared a 100% Dividend Raise. Should You Buy?
- Khan Nick, TKO director, sells $1.77m in stock
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 194.79 USD
- BofA Securities initiates Paramount Skydance stock with Underperform rating
- Baird initiates TKO Group stock with Outperform rating on media deals
- TKO doubles quarterly dividend to $0.76 per share
- Why Media Billionaire John Malone Expects Tech Giants to Dominate TV - TipRanks.com
- Why Is Wall Street Bearish on Paramount Skydance Stock (PSKY)? - TipRanks.com
- Morgan Stanley lowers Paramount Skydance stock price target to $10 from $12
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Taseko Mines Q2 2025 misses revenue expectations
- TKO Group Holdings: Earnings Growth Outlook Is Very Clear (NYSE:TKO)
일일 변동 비율
200.98 203.36
년간 변동
114.04 212.48
- 이전 종가
- 202.83
- 시가
- 203.05
- Bid
- 201.17
- Ask
- 201.47
- 저가
- 200.98
- 고가
- 203.36
- 볼륨
- 1.512 K
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- 5.87%
- 6개월 변동
- 31.77%
- 년간 변동율
- 62.04%
