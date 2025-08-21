货币 / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
202.78 USD 2.67 (1.33%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TKO汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点202.13和高点204.09进行交易。
关注TKO Group Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TKO新闻
日范围
202.13 204.09
年范围
114.04 212.48
- 前一天收盘价
- 200.11
- 开盘价
- 202.13
- 卖价
- 202.78
- 买价
- 203.08
- 最低价
- 202.13
- 最高价
- 204.09
- 交易量
- 1.010 K
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 6.72%
- 6个月变化
- 32.82%
- 年变化
- 63.33%
