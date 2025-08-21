Valute / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
201.17 USD 1.66 (0.82%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TKO ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 200.98 e ad un massimo di 203.36.
Segui le dinamiche di TKO Group Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TKO News
- TKO Group: UBS alza il target di prezzo a 235 dollari da 200 dollari
- TKO Group stock price target raised to $235 from $200 at UBS
- Fight.ID and UFC Expand Web3 Collaboration to Grow Global Fan Engagement
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- Le azioni di TKO Group Holdings raggiungono il massimo storico a 206,72 USD
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 206.72 USD
- TKO annuncia programma di riacquisto azioni da 1 miliardo di dollari
- TKO announces $1 billion share repurchase program
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- MMA Stock Soars As Donald Trump Jr. Joins As Strategic Advisor - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA)
- TKO’s UFC rights deal leaves limited upside now
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- This Powerful Company Just Declared a 100% Dividend Raise. Should You Buy?
- Khan Nick, TKO director, sells $1.77m in stock
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 194.79 USD
- BofA Securities initiates Paramount Skydance stock with Underperform rating
- Baird initiates TKO Group stock with Outperform rating on media deals
- TKO doubles quarterly dividend to $0.76 per share
- Why Media Billionaire John Malone Expects Tech Giants to Dominate TV - TipRanks.com
- Why Is Wall Street Bearish on Paramount Skydance Stock (PSKY)? - TipRanks.com
- Morgan Stanley lowers Paramount Skydance stock price target to $10 from $12
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Taseko Mines Q2 2025 misses revenue expectations
- TKO Group Holdings: Earnings Growth Outlook Is Very Clear (NYSE:TKO)
Intervallo Giornaliero
200.98 203.36
Intervallo Annuale
114.04 212.48
- Chiusura Precedente
- 202.83
- Apertura
- 203.05
- Bid
- 201.17
- Ask
- 201.47
- Minimo
- 200.98
- Massimo
- 203.36
- Volume
- 1.512 K
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 5.87%
- Variazione Semestrale
- 31.77%
- Variazione Annuale
- 62.04%
20 settembre, sabato