QuotazioniSezioni
Valute / TKO
Tornare a Azioni

TKO: TKO Group Holdings Inc Class A

201.17 USD 1.66 (0.82%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TKO ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 200.98 e ad un massimo di 203.36.

Segui le dinamiche di TKO Group Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TKO News

Intervallo Giornaliero
200.98 203.36
Intervallo Annuale
114.04 212.48
Chiusura Precedente
202.83
Apertura
203.05
Bid
201.17
Ask
201.47
Minimo
200.98
Massimo
203.36
Volume
1.512 K
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
5.87%
Variazione Semestrale
31.77%
Variazione Annuale
62.04%
20 settembre, sabato