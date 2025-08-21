KurseKategorien
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A

202.83 USD 1.49 (0.74%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TKO hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.00 bis zu einem Hoch von 203.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die TKO Group Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
200.00 203.41
Jahresspanne
114.04 212.48
Vorheriger Schlusskurs
201.34
Eröffnung
202.94
Bid
202.83
Ask
203.13
Tief
200.00
Hoch
203.41
Volumen
2.281 K
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
6.74%
6-Monatsänderung
32.86%
Jahresänderung
63.37%
