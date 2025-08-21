Währungen / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
202.83 USD 1.49 (0.74%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TKO hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.00 bis zu einem Hoch von 203.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die TKO Group Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TKO News
Tagesspanne
200.00 203.41
Jahresspanne
114.04 212.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 201.34
- Eröffnung
- 202.94
- Bid
- 202.83
- Ask
- 203.13
- Tief
- 200.00
- Hoch
- 203.41
- Volumen
- 2.281 K
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 6.74%
- 6-Monatsänderung
- 32.86%
- Jahresänderung
- 63.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K