TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
200.74 USD 0.60 (0.30%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TKO para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 200.22 e o mais alto foi 203.40.
Veja a dinâmica do par de moedas TKO Group Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
200.22 203.40
Faixa anual
114.04 212.48
- Fechamento anterior
- 201.34
- Open
- 202.94
- Bid
- 200.74
- Ask
- 201.04
- Low
- 200.22
- High
- 203.40
- Volume
- 99
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 5.64%
- Mudança de 6 meses
- 31.49%
- Mudança anual
- 61.69%
