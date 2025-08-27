Divisas / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A
201.34 USD 1.23 (0.61%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TKO de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.40, mientras que el máximo ha alcanzado 204.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TKO Group Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TKO News
- UBS eleva el precio objetivo de las acciones de TKO Group a 235 dólares desde 200 dólares
- UBS eleva precio objetivo de TKO Group a $235 desde $200
- TKO Group stock price target raised to $235 from $200 at UBS
- Fight.ID and UFC Expand Web3 Collaboration to Grow Global Fan Engagement
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- Las acciones de Tko Group Holdings alcanzan máximos históricos a 206,72 dólares
- Acciones de TKO Group alcanzan un máximo histórico de 206.72 USD
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 206.72 USD
- TKO anuncia programa de recompra de acciones por $1 mil millones
- TKO anuncia programa de recompra de acciones por 1.000 millones de dólares
- TKO announces $1 billion share repurchase program
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- MMA Stock Soars As Donald Trump Jr. Joins As Strategic Advisor - Mixed Martial Arts Group (AMEX:MMA)
- TKO’s UFC rights deal leaves limited upside now
- Alphabet, KKR, TKO Group And More On CNBC's 'Final Trades' - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- This Powerful Company Just Declared a 100% Dividend Raise. Should You Buy?
- Khan Nick, TKO director, sells $1.77m in stock
- Tko Group Holdings stock hits all-time high at 194.79 USD
- BofA Securities initiates Paramount Skydance stock with Underperform rating
- Baird initiates TKO Group stock with Outperform rating on media deals
- TKO doubles quarterly dividend to $0.76 per share
- Why Media Billionaire John Malone Expects Tech Giants to Dominate TV - TipRanks.com
- Why Is Wall Street Bearish on Paramount Skydance Stock (PSKY)? - TipRanks.com
- Morgan Stanley lowers Paramount Skydance stock price target to $10 from $12
Rango diario
200.40 204.09
Rango anual
114.04 212.48
- Cierres anteriores
- 200.11
- Open
- 202.13
- Bid
- 201.34
- Ask
- 201.64
- Low
- 200.40
- High
- 204.09
- Volumen
- 2.898 K
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 5.96%
- Cambio a 6 meses
- 31.88%
- Cambio anual
- 62.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B