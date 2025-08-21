CotationsSections
Devises / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A

201.17 USD 1.66 (0.82%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TKO a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 200.98 et à un maximum de 203.36.

Suivez la dynamique TKO Group Holdings Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
200.98 203.36
Range Annuel
114.04 212.48
Clôture Précédente
202.83
Ouverture
203.05
Bid
201.17
Ask
201.47
Plus Bas
200.98
Plus Haut
203.36
Volume
1.512 K
Changement quotidien
-0.82%
Changement Mensuel
5.87%
Changement à 6 Mois
31.77%
Changement Annuel
62.04%
