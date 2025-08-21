クォートセクション
通貨 / TKO
TKO: TKO Group Holdings Inc Class A

202.83 USD 1.49 (0.74%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TKOの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり200.00の安値と203.41の高値で取引されました。

TKO Group Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
200.00 203.41
1年のレンジ
114.04 212.48
以前の終値
201.34
始値
202.94
買値
202.83
買値
203.13
安値
200.00
高値
203.41
出来高
2.281 K
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
6.74%
6ヶ月の変化
32.86%
1年の変化
63.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K