TISI: Team Inc
18.39 USD 0.77 (4.37%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TISI fiyatı bugün 4.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.25 ve Yüksek fiyatı olarak 18.44 aralığında işlem gördü.
Team Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TISI haberleri
Günlük aralık
17.25 18.44
Yıllık aralık
11.42 26.77
- Önceki kapanış
- 17.62
- Açılış
- 17.69
- Satış
- 18.39
- Alış
- 18.69
- Düşük
- 17.25
- Yüksek
- 18.44
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- 4.37%
- Aylık değişim
- -2.85%
- 6 aylık değişim
- 6.49%
- Yıllık değişim
- 17.13%
21 Eylül, Pazar