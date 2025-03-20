FiyatlarBölümler
TISI
TISI: Team Inc

18.39 USD 0.77 (4.37%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TISI fiyatı bugün 4.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.25 ve Yüksek fiyatı olarak 18.44 aralığında işlem gördü.

Team Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.25 18.44
Yıllık aralık
11.42 26.77
Önceki kapanış
17.62
Açılış
17.69
Satış
18.39
Alış
18.69
Düşük
17.25
Yüksek
18.44
Hacim
45
Günlük değişim
4.37%
Aylık değişim
-2.85%
6 aylık değişim
6.49%
Yıllık değişim
17.13%
