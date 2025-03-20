货币 / TISI
TISI: Team Inc
17.97 USD 0.13 (0.72%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TISI汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点17.97和高点18.22进行交易。
关注Team Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TISI新闻
- Team Inc.获得7500万美元投资以减少债务
- Team Inc. secures $75 million investment to reduce debt
- Team Stock Jumps 14.3% Despite Reporting Wider Y/Y Loss in Q2
- Earnings call transcript: Team Inc. sees 14.9% stock surge post-Q2 2025 results
- Team Reports 8.5 Percent Q2 Revenue Rise
- Team Inc. promotes Daniel Dolson to lead transformation efforts
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Alibaba Group, Merck, Monarch Cement and Team
- Team Inc director Evan Lederman sells $29,766 in stock
- Team, Inc. (TISI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
17.97 18.22
年范围
11.42 26.77
- 前一天收盘价
- 18.10
- 开盘价
- 18.19
- 卖价
- 17.97
- 买价
- 18.27
- 最低价
- 17.97
- 最高价
- 18.22
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- -5.07%
- 6个月变化
- 4.05%
- 年变化
- 14.46%
