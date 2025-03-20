Divisas / TISI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TISI: Team Inc
17.97 USD 0.13 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TISI de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.97, mientras que el máximo ha alcanzado 18.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Team Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TISI News
- Team Inc. obtiene inversión de $75 millones para reducir deuda
- Team Inc. asegura inversión de 75 millones de dólares para reducir deuda
- Team Inc. secures $75 million investment to reduce debt
- Team Stock Jumps 14.3% Despite Reporting Wider Y/Y Loss in Q2
- Earnings call transcript: Team Inc. sees 14.9% stock surge post-Q2 2025 results
- Team Reports 8.5 Percent Q2 Revenue Rise
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Team Inc. promotes Daniel Dolson to lead transformation efforts
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.18%
- Richemont reports 6% rise in sales as jewellery defies luxury slowdown
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Alibaba Group, Merck, Monarch Cement and Team
- Taiwan stocks higher at close of trade; Taiwan Weighted up 0.25%
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.96%
- Team Inc director Evan Lederman sells $29,766 in stock
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.09%
- Team, Inc. (TISI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
17.97 18.49
Rango anual
11.42 26.77
- Cierres anteriores
- 18.10
- Open
- 18.49
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- Low
- 17.97
- High
- 18.49
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- -5.07%
- Cambio a 6 meses
- 4.05%
- Cambio anual
- 14.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B