Währungen / TISI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TISI: Team Inc
17.41 USD 0.21 (1.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TISI hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.40 bis zu einem Hoch von 17.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Team Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TISI News
- Team Inc. sichert sich 75-Millionen-Dollar-Investment zur Schuldenreduzierung
- Team Inc. secures $75 million investment to reduce debt
- Team Stock Jumps 14.3% Despite Reporting Wider Y/Y Loss in Q2
- Earnings call transcript: Team Inc. sees 14.9% stock surge post-Q2 2025 results
- Team Reports 8.5 Percent Q2 Revenue Rise
- Mistras: Higher-Margin Pivot Is Working, Even Without Oil's Help (NYSE:MG)
- Team Inc. promotes Daniel Dolson to lead transformation efforts
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.18%
- Richemont reports 6% rise in sales as jewellery defies luxury slowdown
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Alibaba Group, Merck, Monarch Cement and Team
- Taiwan stocks higher at close of trade; Taiwan Weighted up 0.25%
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.96%
- Team Inc director Evan Lederman sells $29,766 in stock
- Taiwan stocks lower at close of trade; Taiwan Weighted down 0.09%
- Team, Inc. (TISI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
17.40 17.69
Jahresspanne
11.42 26.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.62
- Eröffnung
- 17.69
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Tief
- 17.40
- Hoch
- 17.69
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- -8.03%
- 6-Monatsänderung
- 0.81%
- Jahresänderung
- 10.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K