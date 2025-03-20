クォートセクション
通貨 / TISI
TISI: Team Inc

17.62 USD 0.35 (1.95%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TISIの今日の為替レートは、-1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり16.94の安値と17.99の高値で取引されました。

Team Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.94 17.99
1年のレンジ
11.42 26.77
以前の終値
17.97
始値
17.75
買値
17.62
買値
17.92
安値
16.94
高値
17.99
出来高
13
1日の変化
-1.95%
1ヶ月の変化
-6.92%
6ヶ月の変化
2.03%
1年の変化
12.23%
