TISI: Team Inc
17.30 USD 0.67 (3.73%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TISI para hoje mudou para -3.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.94 e o mais alto foi 17.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Team Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TISI Notícias
- Team Inc. obtém investimento de US$ 75 milhões para reduzir dívida
- Team Inc. secures $75 million investment to reduce debt
- Team Stock Jumps 14.3% Despite Reporting Wider Y/Y Loss in Q2
- Earnings call transcript: Team Inc. sees 14.9% stock surge post-Q2 2025 results
- Team Reports 8.5 Percent Q2 Revenue Rise
- Team Inc director Evan Lederman sells $29,766 in stock
- Team, Inc. (TISI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
16.94 17.99
Faixa anual
11.42 26.77
- Fechamento anterior
- 17.97
- Open
- 17.75
- Bid
- 17.30
- Ask
- 17.60
- Low
- 16.94
- High
- 17.99
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -3.73%
- Mudança mensal
- -8.61%
- Mudança de 6 meses
- 0.17%
- Mudança anual
- 10.19%
