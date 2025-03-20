CotationsSections
Devises / TISI
TISI: Team Inc

18.39 USD 0.77 (4.37%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TISI a changé de 4.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.25 et à un maximum de 18.44.

Suivez la dynamique Team Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.25 18.44
Range Annuel
11.42 26.77
Clôture Précédente
17.62
Ouverture
17.69
Bid
18.39
Ask
18.69
Plus Bas
17.25
Plus Haut
18.44
Volume
45
Changement quotidien
4.37%
Changement Mensuel
-2.85%
Changement à 6 Mois
6.49%
Changement Annuel
17.13%
