통화 / TISI
TISI: Team Inc
18.39 USD 0.77 (4.37%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TISI 환율이 오늘 4.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.25이고 고가는 18.44이었습니다.
Team Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
17.25 18.44
년간 변동
11.42 26.77
- 이전 종가
- 17.62
- 시가
- 17.69
- Bid
- 18.39
- Ask
- 18.69
- 저가
- 17.25
- 고가
- 18.44
- 볼륨
- 45
- 일일 변동
- 4.37%
- 월 변동
- -2.85%
- 6개월 변동
- 6.49%
- 년간 변동율
- 17.13%
20 9월, 토요일