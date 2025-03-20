Валюты / TISI
TISI: Team Inc
18.10 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TISI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.10, а максимальная — 18.50.
Следите за динамикой Team Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.10 18.50
Годовой диапазон
11.42 26.77
- Предыдущее закрытие
- 18.10
- Open
- 18.11
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Low
- 18.10
- High
- 18.50
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.38%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- 15.29%
