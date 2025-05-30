Dövizler / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.11 USD 0.01 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TIRX fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.08 ve Yüksek fiyatı olarak 2.14 aralığında işlem gördü.
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TIRX haberleri
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Günlük aralık
2.08 2.14
Yıllık aralık
0.44 3.45
- Önceki kapanış
- 2.12
- Açılış
- 2.13
- Satış
- 2.11
- Alış
- 2.41
- Düşük
- 2.08
- Yüksek
- 2.14
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 263.79%
- 6 aylık değişim
- 61.07%
- Yıllık değişim
- -1.40%
21 Eylül, Pazar