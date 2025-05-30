FiyatlarBölümler
Dövizler / TIRX
Geri dön - Hisse senetleri

TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A

2.11 USD 0.01 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TIRX fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.08 ve Yüksek fiyatı olarak 2.14 aralığında işlem gördü.

TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIRX haberleri

Günlük aralık
2.08 2.14
Yıllık aralık
0.44 3.45
Önceki kapanış
2.12
Açılış
2.13
Satış
2.11
Alış
2.41
Düşük
2.08
Yüksek
2.14
Hacim
39
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
263.79%
6 aylık değişim
61.07%
Yıllık değişim
-1.40%
21 Eylül, Pazar