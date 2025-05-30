Валюты / TIRX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.66 USD 0.03 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIRX за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.62, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TIRX
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Дневной диапазон
2.62 2.83
Годовой диапазон
0.44 3.45
- Предыдущее закрытие
- 2.63
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Low
- 2.62
- High
- 2.83
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 358.62%
- 6-месячное изменение
- 103.05%
- Годовое изменение
- 24.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.