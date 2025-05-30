Divisas / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.47 USD 0.19 (7.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TIRX de hoy ha cambiado un -7.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.37, mientras que el máximo ha alcanzado 2.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIRX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Rango diario
2.37 2.76
Rango anual
0.44 3.45
- Cierres anteriores
- 2.66
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Low
- 2.37
- High
- 2.76
- Volumen
- 118
- Cambio diario
- -7.14%
- Cambio mensual
- 325.86%
- Cambio a 6 meses
- 88.55%
- Cambio anual
- 15.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B