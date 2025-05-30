Währungen / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.10 USD 0.02 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIRX hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.08 bis zu einem Hoch von 2.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TIRX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Tagesspanne
2.08 2.14
Jahresspanne
0.44 3.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.13
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Tief
- 2.08
- Hoch
- 2.14
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.94%
- Monatsänderung
- 262.07%
- 6-Monatsänderung
- 60.31%
- Jahresänderung
- -1.87%
