TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.11 USD 0.01 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TIRX a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.08 et à un maximum de 2.14.
Suivez la dynamique TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIRX Nouvelles
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Range quotidien
2.08 2.14
Range Annuel
0.44 3.45
- Clôture Précédente
- 2.12
- Ouverture
- 2.13
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Plus Bas
- 2.08
- Plus Haut
- 2.14
- Volume
- 39
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 263.79%
- Changement à 6 Mois
- 61.07%
- Changement Annuel
- -1.40%
20 septembre, samedi