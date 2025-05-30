통화 / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.11 USD 0.01 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TIRX 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.08이고 고가는 2.14이었습니다.
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
일일 변동 비율
2.08 2.14
년간 변동
0.44 3.45
- 이전 종가
- 2.12
- 시가
- 2.13
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- 저가
- 2.08
- 고가
- 2.14
- 볼륨
- 39
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 263.79%
- 6개월 변동
- 61.07%
- 년간 변동율
- -1.40%
20 9월, 토요일