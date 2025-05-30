QuotazioniSezioni
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A

2.11 USD 0.01 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TIRX ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.14.

Segui le dinamiche di TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.08 2.14
Intervallo Annuale
0.44 3.45
Chiusura Precedente
2.12
Apertura
2.13
Bid
2.11
Ask
2.41
Minimo
2.08
Massimo
2.14
Volume
39
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
263.79%
Variazione Semestrale
61.07%
Variazione Annuale
-1.40%
21 settembre, domenica