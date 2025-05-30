Valute / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.11 USD 0.01 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TIRX ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.14.
Segui le dinamiche di TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TIRX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Intervallo Giornaliero
2.08 2.14
Intervallo Annuale
0.44 3.45
- Chiusura Precedente
- 2.12
- Apertura
- 2.13
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Minimo
- 2.08
- Massimo
- 2.14
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 263.79%
- Variazione Semestrale
- 61.07%
- Variazione Annuale
- -1.40%
21 settembre, domenica