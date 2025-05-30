Moedas / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.12 USD 0.35 (14.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIRX para hoje mudou para -14.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.97 e o mais alto foi 2.39.
Veja a dinâmica do par de moedas TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TIRX Notícias
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
Faixa diária
1.97 2.39
Faixa anual
0.44 3.45
- Fechamento anterior
- 2.47
- Open
- 2.39
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 1.97
- High
- 2.39
- Volume
- 234
- Mudança diária
- -14.17%
- Mudança mensal
- 265.52%
- Mudança de 6 meses
- 61.83%
- Mudança anual
- -0.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh