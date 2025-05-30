通貨 / TIRX
TIRX: TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A
2.12 USD 0.35 (14.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIRXの今日の為替レートは、-14.17%変化しました。日中、通貨は1あたり1.97の安値と2.40の高値で取引されました。
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIRX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- TIRX acquires AI health insurance platform Ucare for $150 million
- China's Tian Ruixiang Bets Big On Health Insurance AI With Ucare Acquisition - Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX)
- Tian Ruixiang Holdings to acquire Ucare in all-share deal
1日のレンジ
1.97 2.40
1年のレンジ
0.44 3.45
- 以前の終値
- 2.47
- 始値
- 2.40
- 買値
- 2.12
- 買値
- 2.42
- 安値
- 1.97
- 高値
- 2.40
- 出来高
- 235
- 1日の変化
- -14.17%
- 1ヶ月の変化
- 265.52%
- 6ヶ月の変化
- 61.83%
- 1年の変化
- -0.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K