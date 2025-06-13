FiyatlarBölümler
Dövizler / TIP
Geri dön - Hisse senetleri

TIP: iShares TIPS Bond ETF

111.43 USD 0.07 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TIP fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.31 ve Yüksek fiyatı olarak 111.53 aralığında işlem gördü.

iShares TIPS Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIP haberleri

Günlük aralık
111.31 111.53
Yıllık aralık
106.04 112.25
Önceki kapanış
111.50
Açılış
111.47
Satış
111.43
Alış
111.73
Düşük
111.31
Yüksek
111.53
Hacim
979
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
0.86%
6 aylık değişim
0.84%
Yıllık değişim
0.70%
21 Eylül, Pazar