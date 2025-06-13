Dövizler / TIP
TIP: iShares TIPS Bond ETF
111.43 USD 0.07 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TIP fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.31 ve Yüksek fiyatı olarak 111.53 aralığında işlem gördü.
iShares TIPS Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TIP haberleri
Günlük aralık
111.31 111.53
Yıllık aralık
106.04 112.25
- Önceki kapanış
- 111.50
- Açılış
- 111.47
- Satış
- 111.43
- Alış
- 111.73
- Düşük
- 111.31
- Yüksek
- 111.53
- Hacim
- 979
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- 0.86%
- 6 aylık değişim
- 0.84%
- Yıllık değişim
- 0.70%
21 Eylül, Pazar