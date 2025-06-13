KurseKategorien
TIP: iShares TIPS Bond ETF

111.43 USD 0.07 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TIP hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.31 bis zu einem Hoch von 111.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares TIPS Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
111.31 111.53
Jahresspanne
106.04 112.25
Vorheriger Schlusskurs
111.50
Eröffnung
111.47
Bid
111.43
Ask
111.73
Tief
111.31
Hoch
111.53
Volumen
979
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
0.86%
6-Monatsänderung
0.84%
Jahresänderung
0.70%
