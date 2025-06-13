КотировкиРазделы
Валюты / TIP
Назад в Рынок акций США

TIP: iShares TIPS Bond ETF

111.43 USD 0.07 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TIP за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.31, а максимальная — 111.53.

Следите за динамикой iShares TIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TIP

Дневной диапазон
111.31 111.53
Годовой диапазон
106.04 112.25
Предыдущее закрытие
111.50
Open
111.47
Bid
111.43
Ask
111.73
Low
111.31
High
111.53
Объем
979
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
0.84%
Годовое изменение
0.70%
21 сентября, воскресенье