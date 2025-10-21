TINT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Smart Materials ETF hisse senedi 33.34 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.34 - 33.34 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.96 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. TINT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Smart Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Smart Materials ETF hisse senedi şu anda 33.34 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.78% ve USD değerlerini izler. TINT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TINT hisse senedi nasıl alınır? ProShares Smart Materials ETF hisselerini şu anki 33.34 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.34 ve Ask 33.64 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TINT fiyat hareketlerini takip edin.

TINT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Smart Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.53 - 33.53 ve mevcut fiyatı 33.34 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.34 veya Ask 33.64 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.03% ve 6 aylık değişim oranı 15.48% değerlerini karşılaştırır. TINT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Smart Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Smart Materials ETF hisse senedi yıllık olarak 33.53 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.53 - 33.53). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.96 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Smart Materials ETF performansını takip edin.

ProShares Smart Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Smart Materials ETF (TINT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.53 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.34 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.53 - 33.53 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TINT fiyat hareketlerini izleyin.