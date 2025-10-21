TINT: ProShares Smart Materials ETF
今日TINT汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点33.34和高点33.34进行交易。
关注ProShares Smart Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TINT股票今天的价格是多少？
ProShares Smart Materials ETF股票今天的定价为33.34。它在33.34 - 33.34范围内交易，昨天的收盘价为32.96，交易量达到1。TINT的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Smart Materials ETF股票是否支付股息？
ProShares Smart Materials ETF目前的价值为33.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.78%和USD。实时查看图表以跟踪TINT走势。
如何购买TINT股票？
您可以以33.34的当前价格购买ProShares Smart Materials ETF股票。订单通常设置在33.34或33.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TINT的实时图表更新。
如何投资TINT股票？
投资ProShares Smart Materials ETF需要考虑年度范围25.53 - 33.53和当前价格33.34。许多人在以33.34或33.64下订单之前，会比较0.03%和。实时查看TINT价格图表，了解每日变化。
ProShares Smart Materials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Smart Materials ETF的最高价格是33.53。在25.53 - 33.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Smart Materials ETF的绩效。
ProShares Smart Materials ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Smart Materials ETF（TINT）的最低价格为25.53。将其与当前的33.34和25.53 - 33.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TINT股票是什么时候拆分的？
ProShares Smart Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.96和8.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.96
- 开盘价
- 33.34
- 卖价
- 33.34
- 买价
- 33.64
- 最低价
- 33.34
- 最高价
- 33.34
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 0.03%
- 6个月变化
- 15.48%
- 年变化
- 8.78%