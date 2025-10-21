报价部分
货币 / TINT
回到股票

TINT: ProShares Smart Materials ETF

33.34 USD 0.38 (1.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TINT汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点33.34和高点33.34进行交易。

关注ProShares Smart Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TINT股票今天的价格是多少？

ProShares Smart Materials ETF股票今天的定价为33.34。它在33.34 - 33.34范围内交易，昨天的收盘价为32.96，交易量达到1。TINT的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Smart Materials ETF股票是否支付股息？

ProShares Smart Materials ETF目前的价值为33.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.78%和USD。实时查看图表以跟踪TINT走势。

如何购买TINT股票？

您可以以33.34的当前价格购买ProShares Smart Materials ETF股票。订单通常设置在33.34或33.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TINT的实时图表更新。

如何投资TINT股票？

投资ProShares Smart Materials ETF需要考虑年度范围25.53 - 33.53和当前价格33.34。许多人在以33.34或33.64下订单之前，会比较0.03%和。实时查看TINT价格图表，了解每日变化。

ProShares Smart Materials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Smart Materials ETF的最高价格是33.53。在25.53 - 33.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Smart Materials ETF的绩效。

ProShares Smart Materials ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Smart Materials ETF（TINT）的最低价格为25.53。将其与当前的33.34和25.53 - 33.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TINT股票是什么时候拆分的？

ProShares Smart Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.96和8.78%中可见。

日范围
33.34 33.34
年范围
25.53 33.53
前一天收盘价
32.96
开盘价
33.34
卖价
33.34
买价
33.64
最低价
33.34
最高价
33.34
交易量
1
日变化
1.15%
月变化
0.03%
6个月变化
15.48%
年变化
8.78%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值