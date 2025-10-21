КотировкиРазделы
TINT: ProShares Smart Materials ETF

33.34 USD 0.38 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TINT за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.34, а максимальная — 33.34.

Следите за динамикой ProShares Smart Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TINT сегодня?

ProShares Smart Materials ETF (TINT) сегодня оценивается на уровне 33.34. Инструмент торгуется в пределах 33.34 - 33.34, вчерашнее закрытие составило 32.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TINT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Smart Materials ETF?

ProShares Smart Materials ETF в настоящее время оценивается в 33.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.78% и USD. Отслеживайте движения TINT на графике в реальном времени.

Как купить акции TINT?

Вы можете купить акции ProShares Smart Materials ETF (TINT) по текущей цене 33.34. Ордера обычно размещаются около 33.34 или 33.64, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TINT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TINT?

Инвестирование в ProShares Smart Materials ETF предполагает учет годового диапазона 25.53 - 33.53 и текущей цены 33.34. Многие сравнивают 0.03% и 15.48% перед размещением ордеров на 33.34 или 33.64. Изучайте ежедневные изменения цены TINT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Smart Materials ETF?

Самая высокая цена ProShares Smart Materials ETF (TINT) за последний год составила 33.53. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 33.53, сравнение с 32.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Smart Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Smart Materials ETF?

Самая низкая цена ProShares Smart Materials ETF (TINT) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 33.34 и 25.53 - 33.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TINT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TINT?

В прошлом ProShares Smart Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.96 и 8.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.34 33.34
Годовой диапазон
25.53 33.53
Предыдущее закрытие
32.96
Open
33.34
Bid
33.34
Ask
33.64
Low
33.34
High
33.34
Объем
1
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
0.03%
6-месячное изменение
15.48%
Годовое изменение
8.78%
