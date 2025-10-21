- Visão do mercado
TINT: ProShares Smart Materials ETF
A taxa do TINT para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.34 e o mais alto foi 33.34.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Smart Materials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TINT hoje?
Hoje ProShares Smart Materials ETF (TINT) está avaliado em 33.34. O instrumento é negociado dentro de 33.34 - 33.34, o fechamento de ontem foi 32.96, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TINT em tempo real.
As ações de ProShares Smart Materials ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Smart Materials ETF está avaliado em 33.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.78% e USD. Monitore os movimentos de TINT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TINT?
Você pode comprar ações de ProShares Smart Materials ETF (TINT) pelo preço atual 33.34. Ordens geralmente são executadas perto de 33.34 ou 33.64, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TINT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TINT?
Investir em ProShares Smart Materials ETF envolve considerar a faixa anual 25.53 - 33.53 e o preço atual 33.34. Muitos comparam 0.03% e 15.48% antes de enviar ordens em 33.34 ou 33.64. Estude as mudanças diárias de preço de TINT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Smart Materials ETF?
O maior preço de ProShares Smart Materials ETF (TINT) no último ano foi 33.53. As ações oscilaram bastante dentro de 25.53 - 33.53, e a comparação com 32.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Smart Materials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Smart Materials ETF?
O menor preço de ProShares Smart Materials ETF (TINT) no ano foi 25.53. A comparação com o preço atual 33.34 e 25.53 - 33.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TINT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TINT?
No passado ProShares Smart Materials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.96 e 8.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.96
- Open
- 33.34
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- Low
- 33.34
- High
- 33.34
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 0.03%
- Mudança de 6 meses
- 15.48%
- Mudança anual
- 8.78%