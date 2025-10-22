- Übersicht
TINT: ProShares Smart Materials ETF
Der Wechselkurs von TINT hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.34 bis zu einem Hoch von 33.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Smart Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TINT heute?
Die Aktie von ProShares Smart Materials ETF (TINT) notiert heute bei 33.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.34 - 33.34 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.96 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von TINT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TINT Dividenden?
ProShares Smart Materials ETF wird derzeit mit 33.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TINT zu verfolgen.
Wie kaufe ich TINT-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Smart Materials ETF (TINT) zum aktuellen Kurs von 33.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.34 oder 33.64 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TINT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TINT-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Smart Materials ETF müssen die jährliche Spanne 25.53 - 33.53 und der aktuelle Kurs 33.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.03% und 15.48%, bevor sie Orders zu 33.34 oder 33.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TINT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Smart Materials ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Smart Materials ETF (TINT) im vergangenen Jahr lag bei 33.53. Innerhalb von 25.53 - 33.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Smart Materials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Smart Materials ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Smart Materials ETF (TINT) im Laufe des Jahres betrug 25.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.34 und der Spanne 25.53 - 33.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TINT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TINT statt?
ProShares Smart Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.96 und 8.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.96
- Eröffnung
- 33.34
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- Tief
- 33.34
- Hoch
- 33.34
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 0.03%
- 6-Monatsänderung
- 15.48%
- Jahresänderung
- 8.78%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh