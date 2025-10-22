- Panorámica
TINT: ProShares Smart Materials ETF
El tipo de cambio de TINT de hoy ha cambiado un 1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.34, mientras que el máximo ha alcanzado 33.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Smart Materials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TINT hoy?
ProShares Smart Materials ETF (TINT) se evalúa hoy en 33.34. El instrumento se negocia dentro de 33.34 - 33.34; el cierre de ayer ha sido 32.96 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TINT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Smart Materials ETF?
ProShares Smart Materials ETF se evalúa actualmente en 33.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.78% y USD. Monitoree los movimientos de TINT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TINT?
Puede comprar acciones de ProShares Smart Materials ETF (TINT) al precio actual de 33.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.34 o 33.64, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TINT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TINT?
Invertir en ProShares Smart Materials ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.53 - 33.53 y el precio actual 33.34. Muchos comparan 0.03% y 15.48% antes de colocar órdenes en 33.34 o 33.64. Estudie los cambios diarios de precios de TINT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Smart Materials ETF?
El precio más alto de ProShares Smart Materials ETF (TINT) en el último año ha sido 33.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.53 - 33.53, una comparación con 32.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Smart Materials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Smart Materials ETF?
El precio más bajo de ProShares Smart Materials ETF (TINT) para el año ha sido 25.53. La comparación con los actuales 33.34 y 25.53 - 33.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TINT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TINT?
En el pasado, ProShares Smart Materials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.96 y 8.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.96
- Open
- 33.34
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- Low
- 33.34
- High
- 33.34
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.15%
- Cambio mensual
- 0.03%
- Cambio a 6 meses
- 15.48%
- Cambio anual
- 8.78%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%