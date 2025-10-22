クォートセクション
TINT
TINT: ProShares Smart Materials ETF

33.34 USD 0.38 (1.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TINTの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり33.34の安値と33.34の高値で取引されました。

ProShares Smart Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TINT株の現在の価格は？

ProShares Smart Materials ETFの株価は本日33.34です。33.34 - 33.34内で取引され、前日の終値は32.96、取引量は1に達しました。TINTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Smart Materials ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Smart Materials ETFの現在の価格は33.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.78%やUSDにも注目します。TINTの動きはライブチャートで確認できます。

TINT株を買う方法は？

ProShares Smart Materials ETFの株は現在33.34で購入可能です。注文は通常33.34または33.64付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TINTの最新情報はライブチャートで確認できます。

TINT株に投資する方法は？

ProShares Smart Materials ETFへの投資では、年間の値幅25.53 - 33.53と現在の33.34を考慮します。注文は多くの場合33.34や33.64で行われる前に、0.03%や15.48%と比較されます。TINTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Smart Materials ETFの株の最高値は？

ProShares Smart Materials ETFの過去1年の最高値は33.53でした。25.53 - 33.53内で株価は大きく変動し、32.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Smart Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Smart Materials ETFの株の最低値は？

ProShares Smart Materials ETF(TINT)の年間最安値は25.53でした。現在の33.34や25.53 - 33.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TINTの動きはライブチャートで確認できます。

TINTの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Smart Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.96、8.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.34 33.34
1年のレンジ
25.53 33.53
以前の終値
32.96
始値
33.34
買値
33.34
買値
33.64
安値
33.34
高値
33.34
出来高
1
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
0.03%
6ヶ月の変化
15.48%
1年の変化
8.78%
