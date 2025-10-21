- Panoramica
TINT: ProShares Smart Materials ETF
Il tasso di cambio TINT ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.34 e ad un massimo di 33.34.
Segui le dinamiche di ProShares Smart Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TINT oggi?
Oggi le azioni ProShares Smart Materials ETF sono prezzate a 33.34. Viene scambiato all'interno di 33.34 - 33.34, la chiusura di ieri è stata 32.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TINT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Smart Materials ETF pagano dividendi?
ProShares Smart Materials ETF è attualmente valutato a 33.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TINT.
Come acquistare azioni TINT?
Puoi acquistare azioni ProShares Smart Materials ETF al prezzo attuale di 33.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.34 o 33.64, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TINT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TINT?
Investire in ProShares Smart Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.53 - 33.53 e il prezzo attuale 33.34. Molti confrontano 0.03% e 15.48% prima di effettuare ordini su 33.34 o 33.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TINT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Smart Materials ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Smart Materials ETF nell'ultimo anno è stato 33.53. All'interno di 25.53 - 33.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Smart Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Smart Materials ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Smart Materials ETF (TINT) nel corso dell'anno è stato 25.53. Confrontandolo con gli attuali 33.34 e 25.53 - 33.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TINT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TINT?
ProShares Smart Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.96 e 8.78%.
- Chiusura Precedente
- 32.96
- Apertura
- 33.34
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- Minimo
- 33.34
- Massimo
- 33.34
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.15%
- Variazione Mensile
- 0.03%
- Variazione Semestrale
- 15.48%
- Variazione Annuale
- 8.78%