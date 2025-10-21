- Aperçu
TINT: ProShares Smart Materials ETF
Le taux de change de TINT a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.34 et à un maximum de 33.34.
Suivez la dynamique ProShares Smart Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TINT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TINT aujourd'hui ?
L'action ProShares Smart Materials ETF est cotée à 33.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.34 - 33.34, a clôturé hier à 32.96 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de TINT présente ces mises à jour.
L'action ProShares Smart Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Smart Materials ETF est actuellement valorisé à 33.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TINT.
Comment acheter des actions TINT ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Smart Materials ETF au cours actuel de 33.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.34 ou de 33.64, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TINT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TINT ?
Investir dans ProShares Smart Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.53 - 33.53 et le prix actuel 33.34. Beaucoup comparent 0.03% et 15.48% avant de passer des ordres à 33.34 ou 33.64. Consultez le graphique du cours de TINT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Smart Materials ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Smart Materials ETF l'année dernière était 33.53. Au cours de 25.53 - 33.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Smart Materials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Smart Materials ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Smart Materials ETF (TINT) sur l'année a été 25.53. Sa comparaison avec 33.34 et 25.53 - 33.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TINT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TINT a-t-elle été divisée ?
ProShares Smart Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.96 et 8.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.96
- Ouverture
- 33.34
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- Plus Bas
- 33.34
- Plus Haut
- 33.34
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.15%
- Changement Mensuel
- 0.03%
- Changement à 6 Mois
- 15.48%
- Changement Annuel
- 8.78%